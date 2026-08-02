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        Cizre'de 400 polisle "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 400 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 01:45 Güncelleme:
        Cizre'de 400 polisle "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 400 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.


        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de desteğiyle ilçe genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada 400 polis görev aldı.

        Kritik ve stratejik noktalardaki arama ve denetimler kapsamında İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Sazak, denetimler sırasında vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara hediye verdi.

        Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Sazak, liderinden tetikçisine kadar uyuşturucu baronlarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

        Şırnak'ı Türkiye'nin en huzurlu şehri yapacaklarını ifade eden Sazak, "Şırnak'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur dedik. Kahraman personelime başarılar diliyorum, yapacağımız uygulamanın devamı gelecek, diğer ilçelerimizde de daha yoğun ve daha sıkı bir şekilde yapacağız. Hedefimiz 6 ilçemiz ve merkezimizle birlikte Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri ve en huzurlu şehri haline gelmek." dedi.

        Sazak, denetimlerin kent merkezi ve diğer ilçelerde de sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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