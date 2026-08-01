GÜNCELLEME - Şırnak'ta ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Şırnak'ta otluk bölgede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Şırnak-Siirt kara yolu Çakırsöğüt köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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