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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri GÜNCELLEME - Şırnak'ta ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Şırnak'ta otluk bölgede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Şırnak'ta otluk bölgede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Şırnak-Siirt kara yolu Çakırsöğüt köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.


        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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