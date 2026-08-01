Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri T3 Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Asan, Kaymakam Baycar'ı ziyaret etti

        T3 Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Asan, Kaymakam Baycar'ı ziyaret etti

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 10:09 Güncelleme:
        T3 Vakfı Şırnak İl Sorumlusu Asan, Kaymakam Baycar'ı ziyaret etti

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Şırnak İl Sorumlusu Rukiye Asan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret etti.

        Asan, Kaymakam Baycar'a 8-9 Ağustos'ta Şırnak'ta düzenlenecek olan TEKNOFEST Dron Şampiyonası için yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baycar, yarışmanın gençlere büyük ilham kaynağı olacağını ve Şırnak'a renk katacağını ifade etti.

        Gençleri teknoloji ve bilimle buluşturan her türlü projeyi desteklediklerini vurgulayan Baycar, kentin bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirtti.


        Baycar, T3 Vakfı ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        5 kişi öldürmüştü! Yargıtay kararı bozdu
        Dev satın alma tamamlandı
        Dev satın alma tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        840 bin lira ceza yedi, ses sistemini ateşe verdi
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        Yürek burkan veda
        Yürek burkan veda
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        Mert Hakan'ın cezasına indirim!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 2 faili meçhul dosya aydınlatıldı
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret artışı uyarısı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Şampiyonluk sonrası tatil molası
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        Kanlı galeri baskınında tetikçi 15 yaşında!
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Sıcağa karşı şirin ilçede mesai saati değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gökyüzünde şölen... 'Ateş topları' gibi görünecek
        Gökyüzünde şölen... 'Ateş topları' gibi görünecek
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem
        Türkiye-Maldivler ilişkilerinde yeni dönem

        Benzer Haberler

        Cizre Kaymakamı Baycar'a TEKNOFEST Drone Şampiyonası bilgilendirmesi
        Cizre Kaymakamı Baycar'a TEKNOFEST Drone Şampiyonası bilgilendirmesi
        Cizre'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Cizre'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Şırnak'ta otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Silopi'de yaz spor kursları ilgi görüyor
        Silopi'de yaz spor kursları ilgi görüyor
        Şırnak'ta minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şırnak'ta minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Cizre'de kamyonet ile dolmuş çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
        Cizre'de kamyonet ile dolmuş çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı