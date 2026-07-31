Şırnak'ta otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Cizre-Silopi kara yolu Güzeller Rampası mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 TKD 06 plakalı otomobil ile DH 66 KNF yabancı plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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