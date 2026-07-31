Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ta otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 18:28 Güncelleme:
        Şırnak'ta otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Cizre-Silopi kara yolu Güzeller Rampası mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 TKD 06 plakalı otomobil ile DH 66 KNF yabancı plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Cem Küçük için tutuklama talebi
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
        Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Silopi'de yaz spor kursları ilgi görüyor
        Silopi'de yaz spor kursları ilgi görüyor
        Şırnak'ta minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şırnak'ta minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Cizre'de kamyonet ile dolmuş çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
        Cizre'de kamyonet ile dolmuş çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı
        Şırnak yaylaları göçerlerle doldu
        Şırnak yaylaları göçerlerle doldu
        Habur Türkiye'nin ekonomi kapısı oldu
        Habur Türkiye'nin ekonomi kapısı oldu
        Şırnak Belediyesi futbol takımı için düğmeye bastı Başkan Mehmet Yarka: "He...
        Şırnak Belediyesi futbol takımı için düğmeye bastı Başkan Mehmet Yarka: "He...