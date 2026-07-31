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        Şırnak'ta minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Şırnak'ta minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.A. (33) idaresindeki 06 AFL 975 plakalı kamyonet, Dirsekli Mahallesi'nde H.O. (42) yönetimindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan H.T. (28) ve Y.A, (5) Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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