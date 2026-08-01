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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Şırnak'ta ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Şırnak'ta otluk bölgede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Şırnak'ta ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Şırnak'ta otluk bölgede çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

        Şırnak-Siirt kara yolu Çakırsöğüt köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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