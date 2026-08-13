Konvoyda yer alan aktivistlerden Abdulvahap Kaplan, basın mensuplarına, kendilerine yemek desteği sunan iş insanı Bilin'e teşekkür ederek, "Rabbim yardımcısı olsun, malına, ömrüne bereket katsın." dedi.

​​​​​​​Sınır kapısına ulaştırılan yiyecek ve içecekler Türk Kızılay Şırnak Şubesi ekiplerince aktivistlere ikram ediliyor.

Şırnaklı iş insanı Yusuf Bilin de bekleyişini sürdüren konvoydaki aktivistlere kahvaltı ve yemek desteği sunuyor.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na, Şırnaklı iş insanı yemek ikramıyla destek veriyor.

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