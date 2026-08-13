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        Bosna Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu"na Şırnaklı iş insanından destek

        Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na, Şırnaklı iş insanı yemek ikramıyla destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Bosna Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu"na Şırnaklı iş insanından destek

        Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na, Şırnaklı iş insanı yemek ikramıyla destek veriyor.

        Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıkan konvoy, önceki gün akşam saatlerinden bu yana Irak sınırındaki bekleyişini sürdürüyor.

        Şırnaklı iş insanı Yusuf Bilin de bekleyişini sürdüren konvoydaki aktivistlere kahvaltı ve yemek desteği sunuyor.

        ​​​​​​​Sınır kapısına ulaştırılan yiyecek ve içecekler Türk Kızılay Şırnak Şubesi ekiplerince aktivistlere ikram ediliyor.

        Konvoyda yer alan aktivistlerden Abdulvahap Kaplan, basın mensuplarına, kendilerine yemek desteği sunan iş insanı Bilin'e teşekkür ederek, "Rabbim yardımcısı olsun, malına, ömrüne bereket katsın." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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