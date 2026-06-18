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        Cizre BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükseldi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Cizre BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükseldi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükseldi.


        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BİLSEM öğrencileri "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması"nda üstün performanslarıyla yarı final aşamasına yükselerek Cizre'nin gururu oldukları bildirildi.


        İnsanlık Yararına Teknolojiler Sağlıklı ve İyi Yaşam Teknolojileri Ortaokul Kategorisinde danışmanlığını Murat Işıkoğlu'nun yaptığı, öğrenci Yağız Taha Doğan ve Dicle Nur Işıkoğlu'nun yer aldığı Genç Cezeriler Takımı, "Engelsiz Yaşam ve Erişilebilirlik Projesi" ile yarı finale yükseldiği belirtilen açıklamada, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Sağlıklı Yaşam İlkokul Kategorisinde ise danışmanlığını Tuba Çaça Kül'ün yürüttüğü, Gülbin Bulut ve Asmin Öner'in yer aldığı Can Dostum Takımı Fiziksel ve Zihinsel Sağlık Projesi ile TEKNOFEST 2026'da yarı finale yükselerek bir başarıya imza attı." ifadeleri kullanıldı.


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