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        Şırnak Belediyesi 100 evli çifte nakdi destekte bulundu

        Şırnak Belediyesi tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "10 Çocuklu Ailelere Sosyal Destek" projesi kapsamında 100 evli çifte 56'şar bin liralık hediye çeki verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Şırnak Belediyesi 100 evli çifte nakdi destekte bulundu

        Şırnak Belediyesi tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "10 Çocuklu Ailelere Sosyal Destek" projesi kapsamında 100 evli çifte 56'şar bin liralık hediye çeki verildi.

        Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, belediyenin kente değer katan hizmetlere imza attığını belirterek, Belediye Başkanı Yarka ve belediye çalışanlarını tebrik etti.

        Ailelere verilen desteğin önemli olduğunu aktaran Vali Ekici, "Toplumumuzun huzur ve güveni, refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Her ay belediye araç filosuna yeni araçlar ekleniyor. Önümüzdeki ay kütüphanemiz hizmete girecek. Bunların hizmete girmesi ile birlikte daha huzurlu, daha müreffeh, daha güçlü bir Şırnak'ta hep birlikte yaşayacağız. Türkiye'nin en genç nüfuslarından biriyiz. Şırnak olarak daha çok aileyi güçlendiren çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, bunun yanında dar gelirli ailelerin yararlanması için 834 metrekarelik alanda yapılan düğün salonunu ücretsiz olarak hizmete sunduklarını belirtti.

        Yarka, yeni evlenen çiftlere 60'ar bin lira destek sağladıklarını, çocuk sahibi olan aileler için "Hoş Geldin Bebek" projesini uyguladıklarını dile getirerek, 10 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere iki asgari ücret tutarında nakit destek verdiklerini ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sunduklarını söyledi.

        Yarka, şunları kaydetti:

        "Bugün bize başvuran 335 aileden 100 aileye hediye çeklerini takdim edeceğiz. Belediyemiz sadece yol, su, kanalizasyon hizmeti yapmıyor. Aynı zamanda sosyal projelere de önem veriyoruz. Bu projeleri vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu sosyal projeleri hayata geçirdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz."

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise kentin artık eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve şehirleşmede her geçen gün geliştiğini ifade etti.

        Tatar, "Şırnaklıların bize verdiği emanete sahip çıkarak kentin her köşesine hizmet götürmeye, vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde 'insan' vardır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 100 çifte hediye çekleri takdim edildi.

        Program kapsamında belediye tarafından yapımı tamamlanan düğün salonunun açılışı da gerçekleştirildi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Günel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aileler katıldı.



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