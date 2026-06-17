Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta ambulans helikopter 74 yaşındaki hasta için havalandı

        Şırnak'ta ambulans helikopter 74 yaşındaki hasta için havalandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde rahatsızlanan 74 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Şırnak'ta ambulans helikopter 74 yaşındaki hasta için havalandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde rahatsızlanan 74 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

        Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer O'ya kalp rahatsızlığı tanısı konuldu.

        Ömer O, ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne nakledildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta öğretmenler konser verdi
        Şırnak'ta öğretmenler konser verdi
        Şırnak'ta vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değişti
        Şırnak'ta vali yardımcıları ve kaymakamların görev yerleri değişti
        Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edi...
        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edi...
        Şırnak'ta bu yıl arılar için bereketli geçiyor
        Şırnak'ta bu yıl arılar için bereketli geçiyor
        Şırnak'ta yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı
        Şırnak'ta yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı