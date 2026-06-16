Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ta, "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 23:02 Güncelleme:
        Şırnak'ta "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ta, "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Valilik ve Belediye işbirliğiyle Cudi Dağı Sefine bölgesinde bu yıl dördüncüsünün düzenlenmesinin planlandığı "Hz. Nuh'u Anma Merasimi Koordinasyon Toplantısı"nın Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, toplantıda yapılacak hazırlıklar, kurumların görev paylaşımlarının konuşulduğu aktarılarak, TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un da katılacağı belirtilen programın 4-5 Temmuz'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Toplantıya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Murat Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu ve kurum temsilcileri katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        Konya'da SAMP-T Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacak
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        "İsrail olmasaydı Amerika olmazdı"
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        İtalyan basını: Trump ile Meloni arasında "açıklığa kavuşturma" görüşmesi yapıldı
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        İsrail basını: Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nı azarladı
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Genç stoper F.Bahçe'ye!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        G.Saray ve Beşiktaş'tan Vlahovic hamlesi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edi...
        Şırnak'ta kalp rahatsızlığı olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edi...
        Şırnak'ta bu yıl arılar için bereketli geçiyor
        Şırnak'ta bu yıl arılar için bereketli geçiyor
        Şırnak'ta yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı
        Şırnak'ta yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheliye adli işlem uy...
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheliye adli işlem uy...
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 27 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 27 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta dev kaçakçılık operasyonu: 77 milyon liralık kaçak ürün ele geçir...
        Şırnak'ta dev kaçakçılık operasyonu: 77 milyon liralık kaçak ürün ele geçir...