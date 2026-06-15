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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheliye adli işlem uygulandı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheliye adli işlem uygulandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheliye adli işlem uygulandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 8-14 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Bu kapsamda, 19 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 12 bin 226 oyuncak, 61 bin 99 takı, 16 bin 904 güneş gözlüğü, 584 giysi, 40 elektronik sigara, 48 cep telefonu, 19 bin 988 paket sigara, 493 inşaat malzemesi, 286 kozmetik malzemesi ile 421 anahtar takımı, 20 bin 914 muhtelif malzeme ele geçirildi.


        103 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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