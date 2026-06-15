Şırnak'ta yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 katlı binanın 2. katından zemine düşen kız çocuğu ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da, Yeni Mahalle Alanya Caddesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşen Suriye uyruklu S.T. (13) ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.T. kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Öte yandan kız çocuğu düştükten sonra çevredekilerin yardım için yanına gelmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



