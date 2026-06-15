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        Şırnak'ta yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 katlı binanın 2. katından zemine düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Şırnak'ta yüksekten düşen kız çocuğu ağır yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 katlı binanın 2. katından zemine düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da, Yeni Mahalle Alanya Caddesi'ndeki bir binanın 2. katındaki evin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşen Suriye uyruklu S.T. (13) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.T. kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Öte yandan kız çocuğu düştükten sonra çevredekilerin yardım için yanına gelmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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