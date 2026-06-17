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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı

        Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde riskli gebeliği bulunan 32 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Şırnak'ta ambulans helikopter, riskli gebeliği bulunan kadın için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde riskli gebeliği bulunan 32 yaşındaki kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        İlçede yaşayan ve 5'inci çocuğuna hamile olan Güllü T, 4'üncü sezaryen için Silopi Devlet Hastanesine götürüldü.

        Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve sezaryen için hayati tehlikesi bulunan kadının tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Güllü T. tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

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