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        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nin diyaliz cihazları yenilendi

        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nin diyaliz cihazları yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nin diyaliz cihazları yenilendi

        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nin diyaliz cihazları yenilendi.

        Hastaneden yapılan açıklamada, diyaliz ünitesindeki tıbbi donanımın tamamen yenilendiği belirtildi.

        Hastaneye kazandırılan yeni nesil diyaliz cihazlarının vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtilen açıklamada, "Gerçekleştirilen modernizasyon çalışmasıyla diyaliz hastalarının tedavi süreçlerindeki verimliliğin artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Halit Sapan, hizmet standartlarını her geçen gün yukarı taşımayı amaçladıklarını belirtti.

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        Vatandaşlara güvenli ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak için yatırımların süreceğini dile getiren Sapan, yenilenen ünitenin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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