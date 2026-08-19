Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nin diyaliz cihazları yenilendi.

Vatandaşlara güvenli ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak için yatırımların süreceğini dile getiren Sapan, yenilenen ünitenin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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