Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak Temsilcisi Süleyman İğdi, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"u desteklediklerini açıkladı.

İğdi, beraberinde federasyon üyeleri ile Cizre ilçesindeki Kadim Aşiretler Federasyonu İl Temsilciliği önünde yaptığı açıklamada, bu kanunun, bölgenin ve ülkenin huzuru için önemli bir adım olduğunu söyledi.

İğdi, "Bu adımlar bir sonuç değil, kardeşliği, birliği, huzuru, refahı, demokratikleşmeyi ve temel insani hukuk normlarını hayata geçirecek umut verici bir başlangıçtır. Tüm yapısal adımların evrensel hukuk ilkeleri, anayasal güvenceler ve meşru siyaset zemini temelinde atılması, toplumsal ve hukuksal hakların anayasal güvence altına alınması, toplumsal güvenin tesisi açısından oldukça önemlidir." dedi.

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Toplumsal uzlaşı ve gönül birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden İğdi, şunları kaydetti:

"Sosyo-ekonomik kalkınma hamlesiyle güven ortamının kalıcı hale gelmesini destekleyecek, ülkemiz ve bölgemiz gençliğine istihdam sağlayacak, tarım, hayvancılık ve sanayi yatırımlarını artıracak somut bir ekonomik kalkınma planının eş zamanlı olarak devreye alınmasını öngörüyoruz. Toplumsal uzlaşı ve gönül birliğimiz için geçmişin kırgınlıklarını onaracak, adaleti ve hakkaniyeti gözetecek toplumsal rehabilitasyon çalışmalarına hız verilmesini, dil, kültür ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek yapıcı söylemlerin gönül birliğiyle savunulmasını talep ediyoruz."

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İğdi, federasyon olarak devletin bekası ve milletin huzuru için yapıcı rol üstlenmeye devam edeceklerini belirterek, "Bu süreçte elini taşın altına koyan, barış ve kardeşlik iklimi için sorumluluk üstlenen ve irade gösteren tüm devlet adamlarımıza, siyasi aktörlere ve aziz milletimize teşekkürü bir borç biliriz. Müreffeh, kararlı ve kenetlenmiş bir Türkiye idealiyle, sürecin tüm paydaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." diye konuştu.