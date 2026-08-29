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        Cizre Kaymakamı Baycar, YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Cizre Kaymakamı Baycar, YKS'de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

        Kaymakam Baycar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, dereceye giren öğrencilerden Mücella Yağmur Akkaya ve Adem Ercan'ı ziyaret etti.

        Kaymakam Baycar, öğrenciler ve aileleriyle görüşerek başarılarını tebrik etti.

        Baycar, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı tüm ilçemizi gururlandırdı. Öğrencimizin bu süreçte yanında olan ailesini ve öğretmenlerini kutluyor, akademik yolculuğunda devlet olarak her zaman yanlarında olacağımızı vurguluyorum."

        Ziyarette öğrencilere hediyeler verildi.

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