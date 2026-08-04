Cizre Müftüsü Muhammed Özdemir göreve başladı

Cizre İlçe Müftülüğüne atanan Muhammed Özdemir görevine başladı. İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Tunceli İl Müftü Vekilliğinden Cizre İlçe Müftülüğüne atanan Özdemir'in görevine başladığı bildirildi. Açıklamada, Özdemir'in ilçedeki din hizmetleri, din eğitimi ve dini rehberlik faaliyetlerini yürütmek üzere çalışmalarına başladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.