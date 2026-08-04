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        Cizre Müftüsü Muhammed Özdemir göreve başladı

        Cizre İlçe Müftülüğüne atanan Muhammed Özdemir görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Cizre Müftüsü Muhammed Özdemir göreve başladı

        Cizre İlçe Müftülüğüne atanan Muhammed Özdemir görevine başladı.


        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Tunceli İl Müftü Vekilliğinden Cizre İlçe Müftülüğüne atanan Özdemir'in görevine başladığı bildirildi.


        Açıklamada, Özdemir'in ilçedeki din hizmetleri, din eğitimi ve dini rehberlik faaliyetlerini yürütmek üzere çalışmalarına başladığı belirtildi.

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