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        Şırnak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Şırnak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


        Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Umaç'ın kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cizre-Nusaybin kara yolunun Çavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Kazada yaralanan Umaç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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