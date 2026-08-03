Şırnak'ta çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü. İlçeye bağlı Çobankazanı ve Sağkol köyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle otluk alana yayıldı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.

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