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        Şırnak'ta çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Şırnak'ta çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Çobankazanı ve Sağkol köyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle otluk alana yayıldı.

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.​​​​​​​

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 300 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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