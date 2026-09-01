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        Cizre'de "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2026-2027 Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 21:50 Güncelleme:
        Cizre'de "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2026-2027 Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yeni dönemin hedefleri ve eğitimde niteliği artıracak projeler ile mevzuat düzenlemeleri ele alındı.

        Toplantıda konuşan İke, yeni dönemde eğitim felsefesinin merkezine "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni aldıklarını söyledi.

        Modelin saha uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirten İke, "Temel gayemiz, bilmek ile olmak arasındaki mesafeyi kapatarak hem milli ve manevi değerlerine bağlı hem de geleceğin yetkinlikleriyle donanmış erdemli nesiller yetiştirmektir." ifadesini kullandı.

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        İke, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sabri Salgut da öğretmenlerin mesleki itibarlarının korunmasına ilişkin bir sunum yaptı.

        Toplantıya, ilçedeki okulların müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

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