Cizre'de yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

Törene, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Barış Akbaş, Şırnak Barosu temsilcisi Avukat Osman Cingöz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Caner Durmuş ile hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.