Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre'de yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Cizre'de yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Cizre'de yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda, kokteyl verildi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ve Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Törene, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Barış Akbaş, Şırnak Barosu temsilcisi Avukat Osman Cingöz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Caner Durmuş ile hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 2026-2027 adli yılı törenle başladı
        Şırnak'ta 2026-2027 adli yılı törenle başladı
        Silopi Kaymakamı Partal'dan kan bağışı çağrısı
        Silopi Kaymakamı Partal'dan kan bağışı çağrısı
        Cizre Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni yapıldı
        Cizre Adalet Sarayı'nda adli yıl açılış töreni yapıldı
        İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı
        İdil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı
        Silopi Kaymakamı Partal'dan kan bağışı çağrısı
        Silopi Kaymakamı Partal'dan kan bağışı çağrısı
        İdil'de okullar doğal gaza kavuşuyor
        İdil'de okullar doğal gaza kavuşuyor