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        Cizre'de "Eğitimde İyi Örnekler Projesi"nin ödül töreni düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimde İyi Örnekler Projesi"nin ödül töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Cizre'de "Eğitimde İyi Örnekler Projesi"nin ödül töreni düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Eğitimde İyi Örnekler Projesi"nin ödül töreni yapıldı.

        İlçe genelinde eğitimde fark yaratan, yenilikçi yaklaşımları teşvik eden ve örnek uygulamalar geliştiren öğretmen ile okullara başarı belgesi verilmesi amacıyla düzenlenen programa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

        Kaymakam Baycar, programda yaptığı konuşmada, projenin 6 yıldır sürdürülebilir şekilde uygulanmasının ilçedeki eğitim kalitesinin geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını söyledi.

        Eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür eden Baycar, bu tür başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

        İke de eğitimde başarıyı artıran her çalışmanın öğrencilerin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

        Programda, eğitimde fark yaratan, yenilikçi yaklaşımları teşvik eden ve örnek uygulamalar geliştiren öğretmen ile okullara başarı belgesi verildi.

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