Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde takip ve tedavisi süren 3 yaşındaki kalp hastası A.S'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi. Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen çocuk, ambulans uçağa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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