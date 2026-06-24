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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Şırnak'ta kalp hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde takip ve tedavisi süren 3 yaşındaki kalp hastası A.S'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Talep üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen çocuk, ambulans uçağa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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