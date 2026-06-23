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        Şırnak'ta iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Şırnak'ta iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Cizre-İdil kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında A.U. idaresindeki 33 ELC 85 plakalı tır, İ.A. yönetimindeki 33 NFU 37 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada iki tır sürücüsü yaralanırken trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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