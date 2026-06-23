Şırnak'ta iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.



Cizre-İdil kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında A.U. idaresindeki 33 ELC 85 plakalı tır, İ.A. yönetimindeki 33 NFU 37 plakalı tırla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada iki tır sürücüsü yaralanırken trafik bir süre tek şeritten sağlandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



