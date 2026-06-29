GÜNCELLEME - Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Z.K'nın kullandığı 06 DA 4663 plakalı otomobil, hastane kavşağında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ö.Ü. idaresindeki 46 AKS 982 plakalı araçla çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.Y. ve M.D. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Z.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kayıtlarda, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin seyir halindeki otomobille çarpışması ve kazayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

