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        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 91 şüpheli hakkında adli işlem

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 91 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 91 şüpheli hakkında adli işlem

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 91 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 22-28 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, uzun namlulu silah, 6 şarjör, 163 fişek, gümrük kaçağı 32 cep telefonu, 23 bin 759 paket sigara, 943 elektronik sigara likiti, 76 kilogram nargile tütünü, 11 litre alkollü içecek, 1298 hırdavat malzemesi, 3 bin 365 tekstil malzemesi, 3 bin 452 kozmetik ve süs eşyası ile 922 muhtelif malzeme ele geçirildi, 91 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.



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