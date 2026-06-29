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        Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Z.K'nin kullandığı 06 DA 4663 plakalı otomobil, hastane kavşağında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ö.Ü. idaresindeki 46 AKS 982 plakalı araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.Y. ve M.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Z.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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