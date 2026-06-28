Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı. H.T'nin kullandığı 33 DGV 79 plakalı otomobil, Cizre-Nusaybin kara yolunun Uğur köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki H.T. (21), B.T. (1), Ö.T. (9) ve F.T. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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