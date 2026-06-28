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        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        H.T'nin kullandığı 33 DGV 79 plakalı otomobil, Cizre-Nusaybin kara yolunun Uğur köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki H.T. (21), B.T. (1), Ö.T. (9) ve F.T. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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