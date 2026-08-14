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        İlk görev yeri Cizre'ye 26 yıl sonra gelen öğretmen öğrencileriyle buluştu

        Antalya'dan ilk görev yeri Şırnak'ın Cizre ilçesine 26 yıl sonra gelen beden eğitimi öğretmeni Selçuk Güleç, öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:43 Güncelleme:
        İlk görev yeri Cizre'ye 26 yıl sonra gelen öğretmen öğrencileriyle buluştu

        Antalya'dan ilk görev yeri Şırnak'ın Cizre ilçesine 26 yıl sonra gelen beden eğitimi öğretmeni Selçuk Güleç, öğrencileriyle bir araya geldi.

        1997-2000 yılları arasında görev yaptığı Cizre Lisesi'ndeki öğrencilerinin daveti üzerine Güleç, ilçeye geldi.

        Güleç, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını öğrencileriyle gezdi.

        Buluşmayı organize eden Erkan Özkalay​​​​​​​, 26 yıl sonra öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Özkalay, "Öğretmenimizin Cizre'ye gelişi bizleri sevindirdi ve gururlandırdı." ifadesini kullandı.

        Güleç ise gördüğü ilgi ve saygı karşısında duygusal anlar yaşadığını belirtti.

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        Yıllar sonra ilk kez ilçeye geldiğini belirten Güleç, şunları kaydetti:

        "Anılarımı tazelemek istediğim ilk görev yerim Cizre'yi tekrar görmek, ayrılışımdan 26 yıl sonra nasip oldu. Mezun öğrencilerimle bir araya geldik. Herkes değişmiş ama saygıları, hürmetleri ve sevgileri hiç değişmemiş. Yıllar sonra bu değerlerin yaşatıldığını görmek beni çok mutlu etti."

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