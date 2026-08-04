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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Şırnak Belediyesi'ni ziyaret eden Ersoy, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

        Daha sonra AK Parti Şırnak İl Başkanlığına geçen Bakan Ersoy, burada partililer tarafından karşılandı.

        İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile bir araya Ersoy, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Ersoy, ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Koçero Saluci ile görüştü.

        Ziyaretlerinde Bakan Ersoy'a, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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