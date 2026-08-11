Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Düzenleme bu ülkenin milli birliği ve beraberliği için, bu ülkede kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için devrim niteliğinde bir adımdır." dedi.

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Tekin, Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etti ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçen Tekin, İl Başkanı Koçero Saluci ve partililerle bir araya geldi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.

REKLAM

Burada düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuşan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Tekin, ülkede geçmişte yaşanan sorunlara değinerek, şunları kaydetti:

"Ben bir Müslüman olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu milletin bir ferdi olarak bu ülkede milletin arasına sokulan nifak tohumlarından, milleti birbirine düşüren söylemlerden politikalardan, uygulamalardan çok rahatsız olan bir kardeşinizim. Bulunduğum her ortamda bunun mücadelesini yaptım. Bu ülkede kimseye dini inancından dolayı, etnik kimliğinden dolayı ayrımcılık yapılmamalı. Hepimiz bu ülke için askerlik yapıyoruz. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Hepimiz bu milletin bir ferdiyiz. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde okumuş olmama rağmen imam hatip mezunu olmamdan kaynaklanan problemler yaşadım. O problemlerin çözümü için nasıl çaba sarf ediyorsam bu ülkede etnik ya da dini kimliğinden dolayı ötekileştirilen, temel hak ve hürriyetleri elinden alınan her kim varsa benim kardeşimdir. Onun hakkına sahip çıkmak da boynumun borcudur diye yaklaştım bugüne kadar. Cumhurbaşkanımız ile bu yola böyle çıktık."

REKLAM

- "Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkmak üzere sözleşelim"

1990'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan suikastlar sonucu hayatını kaybeden siyasetçilere, gazetecilere, akademisyenlere, askerlere, kamu görevlilerine değinen Tekin, terör saldırılarında da çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Tekin, "İnsanlar sokağa çıkmaktan korkar hale gelmişlerdi. Böyle bir Türkiye'yi yaşadık. Böyle bir Türkiye'de insanlar olağanüstü hal rejiminden medet umuyorlardı. Böyle bir ortamda bir kahraman çıktı 2001 yılında ve 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmamalı' dedi, Adalet ve Kalkınma Partisini kurdu. 3 Kasım 2002'de seçim oldu. 18 Kasım'da AK Parti hükümeti kuruldu. Aradan 12 gün geçtikten sonra ilk olarak ne yaptık biliyor musunuz o koşullarda? Böyle bir ortamda ilk uygulama OHAL uygulamasını kaldırmak oldu. Bugün 'Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bugün sokakta insanlar rahat gezebiliyorlarsa 2002'den itibaren AK Parti iktidarlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye sunduğu demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti sayesinde oldu." diye konuştu.

REKLAM

Bakan Tekin, Türkiye'de insan hakları konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin şöyle konuştu:

"O gün başörtüsüne, demokrasiye aykırı diyerek karşı çıkanlar Kürtçe şarkıya da karşı çıkıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kürtçe kursların açılmasını sağladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kürtçe yayınlar basmaya başladı. Okullarda Kürtçe seçmeli dersler, Kürtçe televizyon... Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den itibaren attığımız adımlar bizi bir noktaya taşıdı. Türkiye birlik ve beraberliğini sağlarsa bölgede güçlü bir ülke olur. Türkiye milli birliğini sağlarsa dünyada adından söz edilen bir ülke olur."

REKLAM

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Tekin, "Türkiye'de artık bu sorun çözülmeli" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve parti teşkilatına teşekkür ettiğini söyledi.

Bakan Tekin, gelinen noktada Cumhurbaşkanının iradesiyle çok yoğun çalışmalar neticesinde Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaştığını belirterek, "Dün Meclis'in kabul ettiği düzenleme bu ülkenin milli birliği ve beraberliği için, bu ülkede kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için devrim niteliğinde bir adımdır. İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütü ile kamu görevlisiyle emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Asıl işimiz bugünden itibaren başlıyor. Gözümüzü dört açacağımız, dikkat kesileceğimiz bir dönemdeyiz. Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkmak üzere sözleşelim. Hep beraber, el birliğiyle bütün kırgınlıkları, küslükleri, rahatsızlıklarımızı bir tarafa bırakalım, bu sürece sahip çıkalım." dedi.

REKLAM

- "Türkiye tarihi bir eşiği geçiyor"

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da Şırnak'ın yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirtti.

Terörün konuşulduğu günlerden yatırımın, eğitimin, üretimin ve kalkınmanın konuşulduğu günlere geldiklerini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"İşte bunun adı 'Terörsüz Türkiye'dir. 'Terörsüz Türkiye' Şırnak için daha fazla huzur, yatırım, üretim, istihdam ve en önemlisi de çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarihi bir eşiği geçiyor. Bu süreci sadece güvenlik perspektifi olarak görmüyoruz, bunu aynı zamanda kalkınmanın, refahın ve kardeşliğin önünü açacak büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Şırnak'ın çocuklarının hayallerini büyütmek istiyoruz. Şırnaklı bir gencimiz Türkiye'nin hangi üniversitesine, mesleğine ve kariyerine ulaşmak istiyorsa o hedefe ulaşabilmesini istiyoruz. Çünkü 'Türkiye Yüzyılı'nın en büyük gücü iyi yetişmiş, özgüvenli ve donanımlı gençlerimiz olacak. Bu nedenle eğitim yatırımlarını Şırnak'ın geleceğinin en önemli başlıklarından biri olarak görüyoruz."

REKLAM

AK Parti'nin Şırnak'taki hikayesinin aynı zamanda Türkiye'nin dönüşüm hikayesi olduğunu ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanının güçlü liderliği sayesinde ülkede ve kentte önemli kazanımlar sağlandığını vurguladı.

Tatar, "Şimdi önümüzde büyük bir hedef var, 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmek. Bu yüzyıl Türklerin, Kürtlerin ve kardeşliğin yüzyılı olacak. Bu hedefe giderken en büyük gücümüz yine teşkilatlarımız olacak. Çünkü AK Parti'nin gerçek gücü milletin kapısını çalan, derdini dinleyen, gönlüne dokunan teşkilattır." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

REKLAM

Yarka, "Sürece sahip çıkmamız lazım. Yıllardır beklediğimiz oldu ve inşallah devam edecek. Belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Şırnak artık eski Şırnak değil"

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise geçmişte bölgede ve ülkede yaşanan sorunlara değinerek, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ülkede bir tarih yazıldığını belirtti.

Erkan, "Artık tarihe huzurlu bir sayfa açıldı. Kanın, gözyaşının olmayacağı bir dönemin başlangıcı yapıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Şırnak artık eski Şırnak değil ve bir daha da olmayacak." dedi.

Programa, belediye başkanları ve partililer katıldı.