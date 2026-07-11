Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şanlıurfa'da halı sahada kalp krizi sonucu ölen jandarma uzman çavuşun cenazesi Şırnak'ta defnedildi

        Şanlıurfa'da halı sahada kalp krizi sonucu ölen jandarma uzman çavuşun cenazesi Şırnak'ta defnedildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir'in cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da halı sahada kalp krizi sonucu ölen jandarma uzman çavuşun cenazesi Şırnak'ta defnedildi

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir'in cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi.

        Baykir için Şırnak'ın Uludere ilçesinin Yemişli köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Uludere Kaymakamı Salih Kaya, Baykir'in ailesi ile vatandaşlar katıldı.


        Dua edilmesinin ardından Baykir'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arkadaşlarıyla önceki gün halı sahada futbol maçı yapan Baykir, fenalaşmasının ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen uzman çavuş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!

        Benzer Haberler

        Halı saha maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti (2)
        Halı saha maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti (2)
        Şırnak'ta Ziraat Fakültesi bahçesinde başlayıp çevreye yayılan anız yangını...
        Şırnak'ta Ziraat Fakültesi bahçesinde başlayıp çevreye yayılan anız yangını...
        Girdiği çayda kaybolan Erkan'ı arama çalışmaları ikinci gününde (2)
        Girdiği çayda kaybolan Erkan'ı arama çalışmaları ikinci gününde (2)
        Girdiği çayda kaybolan Erkan'ı arama çalışmaları ikinci gününde
        Girdiği çayda kaybolan Erkan'ı arama çalışmaları ikinci gününde
        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüy...
        Vali Ekici, Habur Çayı'ndaki arama çalışmalarını yerinde inceledi Şırnak'ta...
        Vali Ekici, Habur Çayı'ndaki arama çalışmalarını yerinde inceledi Şırnak'ta...