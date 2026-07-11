Şanlıurfa'da halı sahada kalp krizi sonucu ölen jandarma uzman çavuşun cenazesi Şırnak'ta defnedildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir'in cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi. Baykir için Şırnak'ın Uludere ilçesinin Yemişli köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Uludere Kaymakamı Salih Kaya, Baykir'in ailesi ile vatandaşlar katıldı. Dua edilmesinin ardından Baykir'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arkadaşlarıyla önceki gün halı sahada futbol maçı yapan Baykir, fenalaşmasının ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen uzman çavuş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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