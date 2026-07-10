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        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Dün arkadaşlarıyla Taşarası köyü Komato bölgesinde Habur Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen ve bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla çalışmalara devam edildi.

        Arama çalışmaları sualtı ve su üstü dronlarla da sürüyor.

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