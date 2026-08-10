Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta TEKNOFEST Dron Şampiyonası'na katıldı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak." dedi.



Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında dün Şırnak Şehir Stadı'nda başlayan "Dron Şampiyonası"nın 1. etabına katılan sporcu çocukların daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Anadolu Ajansı