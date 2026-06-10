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        Silopi'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Silopi'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        İlçe Halk Eğitim Merkezince Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler beğeniye sunuldu.

        Merkez Müdürü Ömer Değer, açılışta, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde merkez bünyesinde 323 kurs açıldığını ve 6 bin 442 kişinin kurslara katıldığını söyledi.

        Açılışta, kursiyerler halk oyunları gösterisi sundu, Yeşilay, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kurulan stantlarda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        Sergiye, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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