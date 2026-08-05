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        Silopi'de "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 250 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Silopi'de "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 250 polisin katılımıyla "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.


        Uygulama kapsamında ilçeye gelen İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut tarafından karşılandı.

        Müdürlük binası önünde açıklama yapan Sazak, halkın huzur ve güvenliği için emniyet güçlerinin gece boyunca sahada olacağını belirterek, vatandaşların güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.


        Uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdüğüne işaret eden Sazak, Şırnak'ın uyuşturucu güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.


        Sazak, açıklamanın ardından Koç İlkokulu önündeki uygulama noktasına geçerek, denetimlere katıldı.


        Denetimler sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Sazak, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.


        İlçenin farklı noktalarında yürütülen denetimlerde 250 polis yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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