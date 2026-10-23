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        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, düzenlnen basın toplantısında kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, düzenlnen basın toplantısında kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Din, kentte son yıllarda tesisleşme anlamında önemli gelişme sağlandığını söyledi.

        Din, merkezde 1000 kişilik öğrenci yurdu, 1500 kişilik kapalı spor salonu, gençlik merkezi, Cizre'de 3 bin kişilik stadyum, İdil ilçesinde yüzme havuzu ve Silopi'de gençlik merkezi inşaatlarının sürdüğünü ifade ederek, en kısa sürede bu yatırımların hizmete alınacağını belirtti.

        Tesislerin yapımına destek veren herkese teşekkür eden Din, kentteki gençleri merkezlere beklediklerini ifade etti.

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        Din, "Sportif anlamda boks ve halterde Avrupa ve dünya şampiyonası madalyalarımız var. Bunu diğer branşlara da yaymak istiyoruz. Bu anlamda altyapıda antrenörlerimizle birlikte tüm Şırnak genelinde ciddi bir altyapı çalışması başlattık. Her branşa özgü yetenek taramaları yaparak yetenekli çocuklarımızı seçtik ve altyapı çalışmalarımızı başlattık. İlerleyen yıllarda boks ve halterde Avrupa'da ve dünyada yakaladığımız başarıyı tüm branşlarımızda yakalamayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

        Doğru yetenekleri keşfederek, onların Avrupa ve dünya arenasında başarı yakalamasını arzu ettiklerini dile getiren Din, şu değerlendirmelerde bulundu:

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        "Gençliği sporla tanıştırmak istiyoruz. İlimizde 160 bin civarında genç nüfus var. Okullarda eğitim gören gençlerimiz var. Gençlerimizi şu anda sokaktan ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırabilecek en büyük güç spor salonlarımız veya gençlik merkezlerimiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bizlere çok büyük görevler düşüyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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