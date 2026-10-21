Cizre'de "Ortak Yazılı Sınav Sistemi" tanıtıldı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ortak Yazılı Sınav Sistemi"nin (OYSS) tanıtımı kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde program düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ortak Yazılı Sınav Sistemi"nin (OYSS) tanıtımı kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde program düzenlendi.
Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi, Şırnak Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Yahya İşlek, okul müdürleri ve zümre başkanları katıldı.
İke ve Çifçi, burada birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından yapılan sunumda Bakanlığın yayımladığı takvim çerçevesinde EBA ve e-Okul sistem entegrasyonları ile yürütülecek iş ve işlemler ile yeni nesil ölçme modelinin uygulama esasları, konu soru dağılım tabloları ve senaryoların kullanımına ilişkin teknik detaylar paylaşıldı.
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