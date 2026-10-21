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        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, YÖK Başkanı Özvar ile bir araya geldi

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek, kentte tıp fakültesi kurulması ve 500 yataklı Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesi konularını görüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, YÖK Başkanı Özvar ile bir araya geldi

        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret ederek, kentte tıp fakültesi kurulması ve 500 yataklı Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesi konularını görüştü.

        Tatar, Şırnak’ın yükseköğretim ve sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya geldi. Toplantıda, Şırnak Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi kurulması yönündeki talep bir kez daha yenilendi. Kentin sağlık geleceği için hayati önem taşıyan bu adım doğrultusunda, Şırnak’taki 500 yataklı Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuşturulmasına yönelik yürütülecek çalışmalar da masaya yatırıldı.

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        Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, kentin akademik kapasitesinin artırılmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, "Şırnak’ımızda tıp fakültesinin kurulmasıyla birlikte üniversitemizin akademik kapasitesini güçlendirmeyi, hastanemizi ise eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin bir arada sunulduğu güçlü bir sağlık merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, ilimizde nitelikli hekim yetiştirilmesine ve uzman hekim kapasitesinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak; hemşehrilerimiz ileri düzey sağlık hizmetlerine artık kendi memleketlerinde ulaşabilecek" denildi.

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