Cizre'de "7'den 70'e Okuyan Cizre Projesi" bu yıl daha kapsamlı sürdürülecek

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çocuklarda ve gençlerde okuma kültürünü geliştirmek amacıyla başlatılan ve adeta okuma seferberliğine dönüşen "7’den 70’e Okuyan Cizre Projesi"nde 3’üncü dönem yol haritası belirlendi.

Kaymakamlık öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "7’den 70’e Okuyan Cizre Projesi"nin yeni dönem değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde, AR-GE Koordinatörü Şükran Çetik başkanlığında ve okul proje koordinatörü öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, geçmiş döneme ait veriler değerlendirilerek, yeni sürecin stratejileri masaya yatırıldı.

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Çocukların analitik düşünme becerilerini artırmayı, kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi ve kütüphaneleri hayatın merkezine almayı hedefleyen projede büyük bir başarıya imza atıldığı, çocukların yanı sıra vatandaşların da yoğun katılım sağladığı çalışmalarda 2,5 milyon sayfa kitap okuma sınırının aşıldığı ve projenin bölgede örnek gösterilen çalışmalar arasında yer aldığı belirtildi.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'ın destekleriyle sürdürülen projenin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı planlamasında, okuma alışkanlığını daha geniş kitlelere yaymak ve sahada yürütülen faaliyetlerin etki düzeyini artırmak için yeni kararlar alındı. Verimli geçen toplantının ardından projenin bu yıl da kapsamının genişletilerek kararlılıkla devam ettirilmesine karar verildi.

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İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yetkilileri, kadim kentin çocuklarını kitaplarla buluşturmak ve geleceğin aydınlık nesillerini yetiştirmek adına saha ve koordinasyon çalışmalarına kesintisiz devam edeceklerini belirtti.