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        Şırnak'ta minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Şırnak'ta minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Cudi Mahallesi Spor Lisesi yakınlarında 6 yaşındaki Barış Elma'ya plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.

        Kazada çocuk ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Elma, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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