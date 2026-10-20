Şırnak'ta minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cudi Mahallesi Spor Lisesi yakınlarında 6 yaşındaki Barış Elma'ya plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.