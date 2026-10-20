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        Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü İke: "Sabrınız, şefkatiniz ve sınıftaki kutsal emeğiniz hiçbir ölçüyle ölçülemez"

        Şırnak'ta, Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, sabır, şefka ve sınıftaki kutsal emeğin hiçbir ölçüyle ölçülemeyeceğini belirterek, "Öğretmenlerimiz sadece ders anlatmıyor, aynı zamanda bir çocuğun hayata tutunma köprüsünü inşa ediyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü İke: "Sabrınız, şefkatiniz ve sınıftaki kutsal emeğiniz hiçbir ölçüyle ölçülemez"

        Şırnak'ta, Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, sabır, şefka ve sınıftaki kutsal emeğin hiçbir ölçüyle ölçülemeyeceğini belirterek, "Öğretmenlerimiz sadece ders anlatmıyor, aynı zamanda bir çocuğun hayata tutunma köprüsünü inşa ediyor" dedi.

        Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ve Şube Müdürü Sabri Salgut, ilçe genelindeki eğitim faaliyetlerini sahada incelemek amacıyla Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunu gezdi. Özel gereksinimli öğrenciler ve okulun eğitim kadrosuyla bir araya gelen idareciler, sınıfları tek tek dolaşarak çocuklarla yakından ilgilendi ve renkli etkinliklere katıldı.

        Sınıf ziyaretleri sırasında çocukların sevincine ortak olan İke, eğitimin kalpten kalbe kurulan bir köprü olduğunu vurguladı. Bir çocuğun gözlerinde parlayan ışıktan daha büyük bir zenginlik olmadığını belirten İke, "Onların dünyasına girebilmek ve onlarla aynı seviyede buluşabilmek bizim için en büyük kazanımdır. 'En büyük engel sevgisizliktir' diyerek hareket ediyoruz; çünkü biliyoruz ki sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı.

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        Öğrencilerle yapılan etkinliklerin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle istişare toplantısında bir araya gelen İke, Milli Eğitim Bakanlığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün politikalarının başarıyla uygulandığını ifade etti.

        Öğretmenlerin kutsal bir görev üstlendiğini vurgulayan İke, "Sabrınız, şefkatiniz ve sınıftaki kutsal emeğiniz hiçbir ölçüyle ölçülemez. Öğretmenlerimiz sadece ders anlatmıyor, aynı zamanda bir çocuğun hayata tutunma köprüsünü inşa ediyor. Sahada net bir şekilde görüyorum ki Genel Müdürlüğümüzün politikaları ve hedefleri kâğıt üzerinde kalmıyor; sizlerin özverisiyle gerçeğe dönüşüyor" dedi.

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        Özel eğitimde fırsat eşitliğinin ve her çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin temel amaç olduğunun altı çizilen ziyarette, Türkiye'nin güçlü yarınlarının bu çocukların gülümsemesiyle şekilleneceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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