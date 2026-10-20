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        Şırnak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık çalışması

        Şırnak İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele mahalle buluşması kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Şırnak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık çalışması

        Şırnak İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele mahalle buluşması kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

        Şırnak’ta kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen mahalle buluşmasında, Şırnak İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. Etkinlik kapsamında katılımcılara aileyi desteklemeye ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca aile ve dini rehberlik bürosunun faaliyetlerini tanıtan broşürler dağıtılarak kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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        Şırnak İl Müftülüğü yetkilileri, şiddetin her türüyle mücadele edilmesi, aile kurumunun desteklenmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

        Gerçekleştirilen etkinlikle, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve aile odaklı rehberlik çalışmalarının daha geniş kesimlere ulaştırılması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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