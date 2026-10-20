Cizre'de gıda denetimi yapıldı

Halk sağlığının korunması, tüketici haklarının gözetilmesi ve hijyen standartlarının sağlanması hedeflenen denetimlerde, gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, teknik-hijyenik şartlar ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Müdürlük bünyesinde görev yapan gıda kontrolörleri ve teknik personeller, ilçe merkezindeki gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yürütülen denetim çalışmaları sürüyor.

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