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        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12-18 Ekim'de terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,01 gram eroin, 225 gram esrar, 4,66 gram bonzai, 4,75 sentetik uyuşturucu ve 5,19 gram skunk ele geçirildi, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce çalışmalar yürütüldü.

        29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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