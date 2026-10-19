Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12-18 Ekim'de terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,01 gram eroin, 225 gram esrar, 4,66 gram bonzai, 4,75 sentetik uyuşturucu ve 5,19 gram skunk ele geçirildi, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce çalışmalar yürütüldü.
29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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