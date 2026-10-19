Şırnak'ta asayiş operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 104 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Giriş: 19.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 104 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 12-18 Ekim'de gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.
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