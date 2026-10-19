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        Şırnak'ta asayiş operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 104 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Şırnak'ta asayiş operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 104 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 12-18 Ekim'de gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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