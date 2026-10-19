Şırnak'ta asayiş operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 12-18 Ekim'de gerçekleşen asayiş olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli gözaltına alındı.

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