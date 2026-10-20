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        Cizre'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Cizre'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul servis araçları denetlendi.

        Cizre'de öğrencilerin okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Okullar bölgesinde başlayan denetimlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Sabri Salgut ve denetim komisyonu üyeleri katıldı.

        İke, taşımalı eğitim sisteminde can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, "Eğitimde taşımalı sistemin sağlıklı yürütülmesinin ilk ve en önemli şartı, evlatlarımızın can güvenliğidir. Çocuklarımızın okullarına huzurlu ve güven içinde ulaşması, kurumumuzun en öncelikli işidir." dedi.

        Galeri
        Galeri

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