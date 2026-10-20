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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk aranıyor

        Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk aranıyor

        Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk aranıyor

        Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk aranıyor.

        Silopi ilçesinde yaşayan Gören ailesi, 14 yaşındaki çocukları Muhammed Gören'in Cizre ilçesindeki yatılı bir Kur'an kursuna gittiğini, kurstan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını belirterek, polise başvurdu.

        Polis ekiplerince 7 gündür kendisinden haber alınamayan Gören'i​​ arama çalışması yürütülüyor.

        Aile üyeleri Muhammed Gören'i görenlerin veya yerini bilenlerin en yakın kolluk kuvvetine başvurmaları ya da aileye ulaşmaları çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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