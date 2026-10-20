Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, özel öğrencilerle bir araya geldi

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İke beraberinde Şube Müdürü Sabri Salgut ile rini sahada incelemek amacıyla Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Okuldaki eğitimcilerle görüşen İke ve Salgut, sınıfları tek tek gezerek çocuklarla da bir araya geldi.

İke, eğitimin kalpten kalbe kurulan bir köprü olduğunu belirterek, "Bir çocuğun gözünde parlayan ışıktan daha büyük bir zenginlik yoktur. Onların dünyasına girebilmek ve onlarla buluşabilmek en büyük kazanımdır. En büyük engel sevgisizliktir. Çünkü biliyoruz ki sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." dedi.

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Daha sonra okulda görevli öğretmenlerle istişare toplantısında bir araya gelen İke, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün politikalarının başarıyla uygulandığını ifade etti.

Öğretmenlerin kutsal bir görev üstlendiğini belirten İke, "Sabrınız, şefkatiniz ve sınıftaki kutsal emeğiniz önemli. Sahada net bir şekilde görüyorum ki Genel Müdürlüğümüzün politikaları ve hedefleri sizlerin özverisiyle gerçeğe dönüşüyor." diye konuştu.

Ziyarette, özel eğitimde fırsat eşitliğinin ve her çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin temel amaç olduğu belirtildi.