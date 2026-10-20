Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, özel öğrencilerle bir araya geldi

        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, özel öğrencilerle bir araya geldi

        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, özel öğrencilerle bir araya geldi

        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İke beraberinde Şube Müdürü Sabri Salgut ile rini sahada incelemek amacıyla Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

        Okuldaki eğitimcilerle görüşen İke ve Salgut, sınıfları tek tek gezerek çocuklarla da bir araya geldi.

        İke, eğitimin kalpten kalbe kurulan bir köprü olduğunu belirterek, "Bir çocuğun gözünde parlayan ışıktan daha büyük bir zenginlik yoktur. Onların dünyasına girebilmek ve onlarla buluşabilmek en büyük kazanımdır. En büyük engel sevgisizliktir. Çünkü biliyoruz ki sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur." dedi.

        REKLAM

        Daha sonra okulda görevli öğretmenlerle istişare toplantısında bir araya gelen İke, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün politikalarının başarıyla uygulandığını ifade etti.

        Öğretmenlerin kutsal bir görev üstlendiğini belirten İke, "Sabrınız, şefkatiniz ve sınıftaki kutsal emeğiniz önemli. Sahada net bir şekilde görüyorum ki Genel Müdürlüğümüzün politikaları ve hedefleri sizlerin özverisiyle gerçeğe dönüşüyor." diye konuştu.

        Ziyarette, özel eğitimde fırsat eşitliğinin ve her çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin temel amaç olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü İke: "Sabrınız, şefkatiniz ve sınıftaki kuts...
        Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü İke: "Sabrınız, şefkatiniz ve sınıftaki kuts...
        Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk aranıyor
        Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki çocuk aranıyor
        Şırnak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık çalışması
        Şırnak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele için farkındalık çalışması
        Cizre'de 14 yaşındaki Muhammed 7 gündür kayıp
        Cizre'de 14 yaşındaki Muhammed 7 gündür kayıp
        Cizre'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı
        Cizre'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı
        Cizre'de gıda denetimi yapıldı
        Cizre'de gıda denetimi yapıldı